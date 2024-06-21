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Команда Русина получила нового главного тренера

Сандерленд договорился с Лорьяном о компенсации за Режиса Ле Бри.
Сегодня, 20:30
Назарий Русин / Getty Images
Назарий Русин / Getty Images

У форварда Сандерленда Назария Русина и его одноклубников в новом сезоне будет новый тренер.

Как сообщает Фабрицио Романо, наставником "черных котов" станет французский специалист Режис Ле Бри, ныне возглавляющий Лорьян.

По информации журналиста, английский клуб сумел договориться со своими французскими коллегами о сумме компенсации за 48-летнего тренера. Объявление о его назначении состоится в ближайшее время.

Режис Ле Бри отработал в Лорьяне два сезона. По итогам прошедшей кампании команда вылетела из Лиги 1, заняв предпоследнее место. Сандерленд в свою очередь финишировал на шестнадцатом месте Чемпионшипа.

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Прошлый сезон нельзя назвать успешным для Назария Русина. Украинский форвард принял участие в 22 матчах, но в сумме отыграл всего 877 минут. За это время он успел отметиться двумя голами и одним ассистом.

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