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ПСЖ планирует переманить к себе лидера Лиона

Парижане задумались над усилением линии атаки.
Сегодня, 11:19
Райан Шерки / Getty Images
Райан Шерки / Getty Images

ПСЖ хочет подписать Райана Шерки. Об этом сообщает Get French Football News.

Клуб уверен в успехе, несмотря на отказ Лиона от предложения в 15 млн евро. Олимпик надеется продлить контракт с Шерки, который истекает летом 2025 года, предлагая меньшую зарплату, но более высокие бонусы.

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Еще одна цель ПСЖ – полузащитник Ренна Дезире Дуэ. Клуб рассчитывает на рекордную сумму за 19-летнего игрока.

В минувшем сезоне на счету Шерки один гол и шесть ассистов в 33-х матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион ПСЖ

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