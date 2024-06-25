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Сын Мальдини уйдет из Милана и присоединится к Монце

Футболист покинет родную команду в статусе свободного агента.
Сегодня, 09:57
Даниэль Мальдини / Getty Images
Даниэль Мальдини / Getty Images

Карьера одного из сыновей легендарного защитника Паоло Мальдини в Милане подошла к концу.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, в июле истечет срок действия контракта клуба с Даниэле Мальдини и соглашение не будет продлено.

По информации источника, следующим клубом 22-летнего игрока станет Монца, в которой он провел вторую часть сезона-2023/24 на правах аренды.

На его счету четыре гола и одна результативная передача в одиннадцати матчах за брианцоли.

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В составе первой команды Милана Даниэль Мальдини провел 24 матча, в которых отметился одним голом.

Ранее стало известно, что один из лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги прошедшего сезона может продолжить карьеру в Милане.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан монца Даниэль Мальдини

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