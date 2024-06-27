Легендарный баскетболист собирается приобрести долю клуба АПЛ
Английский Вест Хэм Юнайтед может получить звездного совладельца.
Как сообщает издание The Sun, легендарный баскетболист Шакил О'Нил собирается приобрести долю акций "молотобойцев".
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"Шак любит британский футбол, и он говорил о том, чтобы вложить в клуб серьезные деньги.
В конце сезона он сходил на игру, и ей понравилось. Теперь дело за тем, хватит ли ему финансов.
Шак очень заинтересован в том, какую сделку он может заключить", - рассказал приближенный к О'Нилу человек британскому порталу.
Стоит сказать, что О'Нил был минорным владельцем Сакраменто Кингс с 2013 по 2022 и владеет киберспортивной командой из NBA2k
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