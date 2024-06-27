iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легендарный баскетболист собирается приобрести долю клуба АПЛ

Шакил О'Нил может стать совладельцем Вест Хэма.
Сегодня, 09:09
Шакил О'Нил / Getty Images
Шакил О'Нил / Getty Images

Английский Вест Хэм Юнайтед может получить звездного совладельца.

Как сообщает издание The Sun, легендарный баскетболист Шакил О'Нил собирается приобрести долю акций "молотобойцев".

Читай также: Барселона поздравила обладателя звания MVP финала НБА с победой

"Шак любит британский футбол, и он говорил о том, чтобы вложить в клуб серьезные деньги.

В конце сезона он сходил на игру, и ей понравилось. Теперь дело за тем, хватит ли ему финансов.

Шак очень заинтересован в том, какую сделку он может заключить", - рассказал приближенный к О'Нилу человек британскому порталу.

Стоит сказать, что О'Нил был минорным владельцем Сакраменто Кингс с 2013 по 2022 и владеет киберспортивной командой из NBA2k

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм АПЛ Шакил О`Нил

Статьи по теме

Вест Хэм старается приобрести защитника клуба АПЛ украинского происхождения Вест Хэм старается приобрести защитника клуба АПЛ украинского происхождения
Тен Хаг хочет видеть в МЮ своего бывшего подопечного Тен Хаг хочет видеть в МЮ своего бывшего подопечного
Манчестер Юнайтед установит необычный рекорд АПЛ в сезоне-2024/25 Манчестер Юнайтед установит необычный рекорд АПЛ в сезоне-2024/25
Роналду установил собственный антирекорд на Евро Роналду установил собственный антирекорд на Евро
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202411:28
Роналду установил собственный антирекорд на Евро
Бокс11:25
Менеджер Усика озвучил настоящую причину отказа от титула IBF
Европа10:57
Новичок Серии А собирается подписать чемпиона мира по футболу
Украина10:48
"Нужно набраться смелости и констатировать смерть": Директор Днепра-1 шокировал заявлением
Евро-202410:14
Кварацхелія: Мы с уважением относимся к Испании, но будем биться за победу
Бокс10:01
"Заботится о других": Менеджер Усика отреагировал на отказ от титула IBF
Теннис09:45
Снигур сыграет с представительницей Турции в третьем раунде квалификации Уимблдона
Евро-202409:35
"Благодарю команду, тренера": Шевченко подвел итог вылету Украины из Евро-2024
Теннис09:19
Завацкая проиграла соотечественнице в квалификации Уимблдона
Европа09:09
Легендарный баскетболист собирается приобрести долю клуба АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK