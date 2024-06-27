Легендарный баскетболист собирается приобрести долю клуба АПЛ

Английский Вест Хэм Юнайтед может получить звездного совладельца.

Как сообщает издание The Sun, легендарный баскетболист Шакил О'Нил собирается приобрести долю акций "молотобойцев".

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"Шак любит британский футбол, и он говорил о том, чтобы вложить в клуб серьезные деньги.

В конце сезона он сходил на игру, и ей понравилось. Теперь дело за тем, хватит ли ему финансов.

Шак очень заинтересован в том, какую сделку он может заключить", - рассказал приближенный к О'Нилу человек британскому порталу.

Стоит сказать, что О'Нил был минорным владельцем Сакраменто Кингс с 2013 по 2022 и владеет киберспортивной командой из NBA2k

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