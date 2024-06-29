Брюгге согласовал трансфер Яремчука - источник

Однако украинец еще не уверен в переходе.

Брюгге согласовал трансфер Романа Яремчука с турецким клубом, пишет журналист Саша Тавольери.

По его информации, Трабзонспор готов заплатить за украинца 8 млн евро, которые полностью устраивают бельгийский клуб.

Самому же Яремчуку турки предлагают трехлетний контракт с опцией продления еще на год. Касателньо зарплаты журналист не уточнил.

Однако пока еще сам украинец не дал согласие на свой переход в Трабзонспор, к тому же форвард также интерсует Фенербахче, у которого есть преимущество в виде Лиги чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Моуринью хочет пригласить игрока Баварии.

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