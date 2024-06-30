Игрок-изгой МЮ стал лучшим футболистом сезона в Хетафе

Мэйсон Гринвуд признан лучшим игроком сезона в Хетафе.

22-летний футболист, арендованный у Манчестер Юнайтед, присоединился к команде 1 сентября 2023 года и получил награды лучшего игрока в декабре и апреле.

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Хетафе завершил сезон на седьмом месте в Ла Лиге. Гринвуд сыграл 36 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

Сообщается, что он не хочет возвращаться в Манчестер и привлек интерес Боруссии, Бенфики, Ювентуса и Марселя.

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