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"Очень разочарованы, но таков футбол": Тренер Словакии высказался о поражении с Англией

Франческо Кальцона гордится своими игроками.
Сегодня, 00:28
Франческо Кальцона / Getty Images
Франческо Кальцона / Getty Images

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона высказался о поражении от Англии в 1/8 финала Евро-2024.

По словам итальянского специалиста, против "трех львов" его подопечные сыграли великолепно.

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"Я горжусь тем, что мы провели великолепный матч против команды мирового класса, против одного из фаворитов. Мы очень мало позволили Англии, почти прошли дальше - к сожалению, у нас не получилось. В экстра-таймах мы провели половину времени на половине поля соперника. Я очень горжусь своей командой.

Тренировать этих игроков - это гордость. Они делали разницу на поле, и я очень благодарен им, что они у меня есть.

Мы пропустили гол, когда оставалось всего несколько секунд, от игрока, который играет за Реал. Всего несколько сантиметров, и ты наказан. Возможно, мы могли бы лучше сыграть в обороне, но это случается.

Я хочу еще раз сказать, что горжусь своей командой. Я сказал им, что они проделали отличную работу, они были великолепны. Мы играли наравне со всеми нашими соперниками, показывали атакующий футбол и имели шансы забить. Они явно очень разочарованы, потому что мы были очень близки к победе, но таков футбол", - сказал Кальцона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: словакия англия

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