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Ветеран Ромы объявил об уходе из клуба

Патрисиу красиво попрощался с фанатами.
Сегодня, 11:19
Руй Патрисиу / Getty Images
Руй Патрисиу / Getty Images

Руй Патрисиу объявил, что покидает Рому в качестве свободного агента.

"Спасибо, Рома, за эти три года! 129 матчей и 2 еврокубковых финала! В памяти осталось много профессиональных и личных моментов".

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"Желаю вам всего наилучшего, и надеюсь, что вы продолжите выигрывать многие другие турниры с той же страстью и решимостью, что были нашими отличительными чертами", – написал Патрисиу.

Напомним, 36-летний португалец вместе с Ромой выиграл Лигу конференций в 2022 году и дошел до финала Лиги Европы в 2023 году.

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