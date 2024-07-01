Ветеран Ромы объявил об уходе из клуба

Руй Патрисиу объявил, что покидает Рому в качестве свободного агента.

"Спасибо, Рома, за эти три года! 129 матчей и 2 еврокубковых финала! В памяти осталось много профессиональных и личных моментов".

Читай также: Форвард Ромы - вероятная замена Осимхену в Наполи

"Желаю вам всего наилучшего, и надеюсь, что вы продолжите выигрывать многие другие турниры с той же страстью и решимостью, что были нашими отличительными чертами", – написал Патрисиу.

Напомним, 36-летний португалец вместе с Ромой выиграл Лигу конференций в 2022 году и дошел до финала Лиги Европы в 2023 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!