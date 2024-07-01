Ливерпуль нацелился на приобретение "нового Мальдини"

Английский Ливерпуль может усилиться одним из открытий Серии А и чемпионата Европы.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "красные" серьезно рассматривают приобретение Риккардо Калафьори из Болоньи. Сумма трансфера может составить от 34 до 42 млн евро.

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Данную информацию также частично подтвердил технический директор "россоблу" Джованни Сартори, рассказав, что боссы клуба ожидают предложения от клубов АПЛ, а в Ювентус его точно не продадут.

"Я думаю, что он не перейдет в Ювентус.

Наверное, он может уехать за границу, в АПЛ, если мы решим его продать.

Мы хотели бы оставить Калафьори, поэтому посмотрим, что будет дальше", - сказал Сартори.

Отметим, что о личном предложении от Ливерпуля для Риккардо пока информации нет. Также стоит сказать, что центрбека после начала Евро начали сравнивать с Паоло Мальдини из-за внешнего вида и стиля игры.

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