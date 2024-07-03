Середняк АПЛ объявил о подписании "Нового Кафу", обойдя Реал и Челси
Лима пополнил ряды "волков".
Вулверхэмптон подписал 17-летнего бразильца Педро Лиму из Спорт Ресифи.
Контракт рассчитан по схеме 5+1. Издание The Athletic сообщает, что трансфер обошелся клубу в 12,7 миллиона фунтов.
Pedro Lima becomes our second signing of the day!— Wolves (@Wolves) July 2, 2024
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Напомним, Лимой также интересовались Челси и Реал.
В прошлом сезоне на счету бразильца 26 матчей в рамках местного чемпионата, в которых он забил два гола и отдал два ассиста.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль нацелился на приобретение "нового Мальдини".
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