Середняк АПЛ объявил о подписании "Нового Кафу", обойдя Реал и Челси

Вулверхэмптон подписал 17-летнего бразильца Педро Лиму из Спорт Ресифи.

Контракт рассчитан по схеме 5+1. Издание The Athletic сообщает, что трансфер обошелся клубу в 12,7 миллиона фунтов.

Pedro Lima becomes our second signing of the day!



🗞️ https://t.co/aGauZ6tggP pic.twitter.com/vK6BPGPsjG — Wolves (@Wolves) July 2, 2024

Напомним, Лимой также интересовались Челси и Реал.

В прошлом сезоне на счету бразильца 26 матчей в рамках местного чемпионата, в которых он забил два гола и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль нацелился на приобретение "нового Мальдини".

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