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Манчестер Сити разрешил одному из своих лидеров покинуть клуб

Эдерсон может летом перебраться в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 14:51
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Голкипер Манчестер Сити Эдерсон ведет переговоры с клубами Саудовской Аравии. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Руководство знает об этих переговорах и готов отпустить 30-летнего бразильца, если он захочет уйти.

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Манчестер Сити ждет предложений от Ан-Насра или других саудовских клубов. В случае ухода Эдерсона, основным вратарем станет Штефан Ортега.

Инсайдер Николо Скира также сообщал о переговорах Эдерсона с Ан-Насром, а журналист Сэм Ли отмечал интерес Аль-Иттихада.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эдерсон

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