"Будет весело": Дибала пытается переманить в Рому лидера Ювентуса

Пауло Дибала пытается убедить Федерико Кьезу перейти в Рому. Об этом сообщают Tuttosport и La Gazzetta dello Sport.

Ювентус решил продать Кьезу за 30 млн евро, поскольку новый тренер Тиаго Мотта на него не рассчитывает.

Представители Ромы уже провели две встречи с агентом Кьезы и готовят предложение по трансферу.

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Недавно Дибала позвонил Кьезе и предложил присоединиться к нему в Роме, обещая, что "будет весело".

Неизвестно, примет ли Федерико предложение от римлян, ведь клуб вряд ли потянет его зарплату, не говоря уже о ее повышении.

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