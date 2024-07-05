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"Будет весело": Дибала пытается переманить в Рому лидера Ювентуса

Кьеза попал в сферу интересов "волков".
Сегодня, 17:20
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Пауло Дибала пытается убедить Федерико Кьезу перейти в Рому. Об этом сообщают Tuttosport и La Gazzetta dello Sport.

Ювентус решил продать Кьезу за 30 млн евро, поскольку новый тренер Тиаго Мотта на него не рассчитывает.

Представители Ромы уже провели две встречи с агентом Кьезы и готовят предложение по трансферу.

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Недавно Дибала позвонил Кьезе и предложил присоединиться к нему в Роме, обещая, что "будет весело".

Неизвестно, примет ли Федерико предложение от римлян, ведь клуб вряд ли потянет его зарплату, не говоря уже о ее повышении.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ювентус Пауло Дибала Федерико Кьеза

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