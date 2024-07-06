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"Урок, а не приговор": Бернарду прокомментировал поражение от сборной Франции

Хавбек сборной Португалии высказался о матче четвертьфинала Евро-2024.
Сегодня, 13:36
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился мыслями о вылете с Евро-2024.

По словам Силвы, надо сделать выводы из поражения против Франции.

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"Так же, как это было жестоко для Словении в предыдущем матче 1/16 финала, так же жестоко это сегодня было для нас.

Но мы движемся дальше. Это поражение - это урок, а не приговор для этой команды, и мы постараемся совершенствоваться. Мы должны сделать выводы из этого результата.

Команда остается сплоченной - это самое главное, мы много работали. Нам удалось сохранить очень хорошее настроение в раздевалке в течение турнира. На самом деле, это - уникальное явление, и именно в такие моменты вы видите перед собой действительно замечательные команды.

Мы будем стараться сохранить эту сплоченность на следующие циклы", - цитирует Бернарду пресс-служба УЕФА.

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