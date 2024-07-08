Ливерпуль отпустил резервиста, который в последний раз выходил на поле два года назад

Голкипер Ливерпуль Адриан официально стал свободным агентом, сообщает пресс-служба клуба.

Испанский вратарь присоединился к клубу в 2019 году, благодаря травмам Алиссона получил свой шанс, но запомнился больше ошибками в Лиге чемпионов.

Со временем Адриан и вовсе упал до третьего вратаря клуба и перестал появляться на поле. В последний раз футболист выходил на поле два года назад.

Всего на счету испанца 26 матчей за Ливерпуль, в которых он пропустил 36 голов.

Ранее сообщалось, что Адриана может вернуть Бетис.

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