Ливерпуль отпустил резервиста, который в последний раз выходил на поле два года назад
Адриан покинул клуб свободным агентом.
Голкипер Ливерпуль Адриан официально стал свободным агентом, сообщает пресс-служба клуба.
Испанский вратарь присоединился к клубу в 2019 году, благодаря травмам Алиссона получил свой шанс, но запомнился больше ошибками в Лиге чемпионов.
Со временем Адриан и вовсе упал до третьего вратаря клуба и перестал появляться на поле. В последний раз футболист выходил на поле два года назад.
Всего на счету испанца 26 матчей за Ливерпуль, в которых он пропустил 36 голов.
Ранее сообщалось, что Адриана может вернуть Бетис.
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