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Руководство Баварии наложило вето на новый контракт Дэвиса

Клуб не хочет тратить 50 млн евро на канадца.
Сегодня, 15:05
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис стал ближе к тому, что он все же покинет клуб, пишет kicker.

По информации издания, сопртивный директор клуба Макс Эберль был готов пойти на уступки и стороны почти заключили новый контракт.

Однако в последний момент вмешался наблюдательный совет клуба, который наложил вето.

Челны совета посчитали, что 50-миллионный контракт с канадским защитником того не стоит. Так что, вероятней всего, теперь Альфонсо Дэвис покинет Баварию.

Ранее также сообщалось, что Бавария подписала игрока олимпийский сборной Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: альфонсо дэвис

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