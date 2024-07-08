Атлетико определил игроков для усиления сразу нескольких позиций

Мадридский коллектив решил потратить деньги на нового голкипера и полузащитника.

Атлетико заинтересован в аргентинском вратаре Вальтере Бенитесе из ПСВ и полузащитнике Челси Коноре Галлахере.

Мадридский клуб уже начал переговоры по 31-летнему Бенитесу и предложил ему долгосрочный контракт. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Также команда Диего Симеоне проявляет серьезный интерес к 24-летнему Галлахеру, хотя трансфер будет дорогостоящим.

"Матрасники" также ищут другие способы усилить состав, просматривая рынок свободных агентов или продажи своих футболистов.

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