Атлетико определил игроков для усиления сразу нескольких позиций
Мадридский коллектив решил потратить деньги на нового голкипера и полузащитника.
Атлетико заинтересован в аргентинском вратаре Вальтере Бенитесе из ПСВ и полузащитнике Челси Коноре Галлахере.
Мадридский клуб уже начал переговоры по 31-летнему Бенитесу и предложил ему долгосрочный контракт. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Также команда Диего Симеоне проявляет серьезный интерес к 24-летнему Галлахеру, хотя трансфер будет дорогостоящим.
"Матрасники" также ищут другие способы усилить состав, просматривая рынок свободных агентов или продажи своих футболистов.
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