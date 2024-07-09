Барселона нашла новый финансовый рычаг

Каталонцы хотят снова немного подзаработать.

Барселона постарается найти в ближайшее время новые средства. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Клуб ведет переговоры с американской компанией о продаже прав на кейтеринг на Камп Ноу. Стороны близки к заключению сделки.

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Это может принести Барселоне 30 миллионов евро, став новым финансовым рычагом. Клуб начнет получать деньги после завершения строительных работ на стадионе.

Отметим, сделка уже одобрена экономическим департаментом Ла Лиги.

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