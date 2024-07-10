Саудовский клуб возглавит экс-тренер сборной Франции

Саудовский Аль-Иттихад наконец-то определился с новым главным тренером.

Как сообщает Фабрицио Романо, "тигров" возглавит 58-летний Лоран Блан. Контракт будет подписан на 2 года с опцией продления еще на год.

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Финансовые детали соглашения между клубом и специалистом остаются неизвестными.

Отметим, что ранее Аль-Иттихад должен был возглавить Стефано Пиоли, а первым летним трансфером клуба должен был стать Артюр Теат, но президент клуба, который хотел назначения итальянца и приобретения бельгийца ушел с должности, ссылаясь на вмешательство со стороны министерства спорта Саудовской Аравии в дела клуба.

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