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Барселона намерена наградить Ямаля новым номером

Фати попросят освободить десятку.
Сегодня, 22:40
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В Барселоне решили отдать десятый номер Ламину Ямалю, утверждает AS.

Точнее, если верить изданию, на подобном шаге настаивает маркетинговый отдел клуба.

Напомним, сейчас десятый номер принадлежит Ансу Фати, который прошлый сезон провел в Брайтоне и все ещё неизвестно, задержится ли он в клубе.

Ямаль же, очевидно, станет фундаментом перестройки клуба, как один из лучших молодых игроков. А потому он должен выступать под значимым номером.

Однако, стоит отметить, что отбирать номер у Фати не будут, а просто поросят его уступить. В случае же, если Я Аль откажется от десятки,ьномер б дет передан кому-то из других молодых лидеров клуба.

Ранее также экс-форвард Реала заявил, что восхищается Ямалем

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

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