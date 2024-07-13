Экс-форвард Реала: Ямаль- жемчужина мирового футбола
Уго Санчес в восторге от испанца.
Бывший форвард мадридского Реала Уго Санчес разразился похвалами в адрес Ламина Ямаля. Напомним, игрок Барселоны провел отличный сезон на клубном уровне, а также продолжает зажигать на Евро. Санчес назвал Ямаля жемчужиной мирового футбола, которую они обязаны оберегать. "Ямаль - жемчужина мирового футбола. Мы должны оберегать и защищать его. В современном мире у молодежи много наглости. Если не брать во внимание их физические качества, они чудесны. И Ламин, и Нико Уильямс – два впечатляющих таланта", приводит слова мексиканца Marca. Ранее также сообщалось, что трансферная цель Барселоны близок к трансферу в другой клуб.
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