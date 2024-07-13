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Экс-форвард Реала: Ямаль- жемчужина мирового футбола

Уго Санчес в восторге от испанца.
Сегодня, 16:26
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images
Бывший форвард мадридского Реала Уго Санчес разразился похвалами в адрес Ламина Ямаля.   Напомним, игрок Барселоны провел отличный сезон на клубном уровне, а также продолжает зажигать на Евро.   Санчес назвал Ямаля жемчужиной мирового футбола, которую они обязаны оберегать.   "Ямаль - жемчужина мирового футбола. Мы должны оберегать и защищать его.    В современном мире у молодежи много наглости. Если не брать во внимание их физические качества, они чудесны.   И Ламин, и Нико Уильямс – два впечатляющих таланта", приводит слова мексиканца Marca.   Ранее также сообщалось, что трансферная цель Барселоны близок к трансферу в другой клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

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