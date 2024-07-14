Карпаты предложили около миллиона евро за бразильца - источник
Но от львовян требуют большего.
Львовские Карпаты нацелились на амбициозный трансфер.
Как сообщает бразильское издание Globo Esporte, "львы" хотят подписать 21-летнего центрбека Давида Рикардо, который выступает за Сеару.
Читай также: Трансферы УПЛ: Александрия подписала экс-игрока Зари, албанец пополнил состав ЛНЗ
Украинский коллектив предложил 840 тысяч евро, однако, бразильский клуб требует большего.
В текущем сезоне Давид провел за Сеару 15 матчей, забив 1 го
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!