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Карпаты предложили около миллиона евро за бразильца - источник

Но от львовян требуют большего.
Сегодня, 00:55
Давид Рикардо / Instagram
Давид Рикардо / Instagram

Львовские Карпаты нацелились на амбициозный трансфер.

Как сообщает бразильское издание Globo Esporte, "львы" хотят подписать 21-летнего центрбека Давида Рикардо, который выступает за Сеару.

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Украинский коллектив предложил 840 тысяч евро, однако, бразильский клуб требует большего.

В текущем сезоне Давид провел за Сеару 15 матчей, забив 1 го

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карпаты

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