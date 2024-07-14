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Лидер сборной Аргентины встал на защиту Нуньеса после драки с фанатами

Мартинес поддержал коллегу по цеху.
Вчера, 22:50
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о драке игроков Уругвая с болельщиками из Колумбии.

"С нами такое случилось в Бразилии, у меня там были родственники. Полицейские, избивающие дубинками детей и женщин, – это очень неприятно.

Не хотелось бы повторять подобное с моими партнерами по сборной, но когда бьют твоих родственников, реакция как у Дарвина и Оливейры логична".

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"Это было очень печально. Я бы не сказал, что поступил бы так же, но я поддерживаю игроков Уругвая. Завтра финал, напряжение выше, люди могут больше пить. Нужно усилить безопасность, избежать драк и наслаждаться матчем", – сказал аргентинец в интервью La Nacion.

Напомним, после матча 1/2 финала Копа Америка-2024 между Уругваем и Колумбией (0:1) фанаты номинальных гостей стали выкрикивать оскорбления в адрес игроков соперника и их семей.

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