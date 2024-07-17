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Итальянский топ-клуб подписал экс-воротаря Арсенала

Мэттью Райан стал игроком Ромы.
Вчера, 23:11
Мэттью Раян / Getty Images
Мэттью Раян / Getty Images

Итальянская Рома усилила глубину вратарской позиции.

Как сообщает пресс-служба «волков», в команду перебрался австралиец Мэттью Райан. Трансфер оформлен на правах свободного агента.

Контракт с игроком подписан на один год с опцией продления еще на один. Финансовые детали неизвестны.

Ранее 32-летний голкипер играл за ряд бельгийских клубов, Реал Сосьедад, Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома арсенал

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