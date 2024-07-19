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Экс-игрок сборной Франции прокомментировал расистский скандал с футболистами Аргентины

Уго Льорис, что кричалка игроков «альбиселесте» была серьезной атакой на его соотечественников.
Сегодня, 07:59
Уго Льорис / Getty Images
Уго Льорис / Getty Images

Экс-вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями о расистском скандале, утихшем после оскорбительной кричалки в адрес французов от игроков сборной Аргентины. 

По словам бывшего голкипера «Les Bleus», футболистам «альбиселесте» нет никакого оправдания за их серьезное оскорбление.

"Неважно, находитесь ли вы в эйфории, потому что выиграли важный трофей.Это требует еще большей ответственности, когда ты победитель.

Вы не хотите слышать или видеть подобные вещи в футболе.Мы все выступаем против дискриминации и расизма».

Уго также выразил надежду, что те кто проявлял расизм к его соотечественникам поймут, что это ошибка и сделают выводы.

«Я просто думаю и надеюсь, что это ошибка. Мы все иногда совершаем ошибки, надеюсь, они сделают из этого выводы.

Они (сборная Аргентины - прим.) являются лицом футбола сейчас, в Южной Америке, в мире. Они заслуживают большой похвалы за то, что они сделали на поле за последние четыре или пять лет.

Но когда ты побеждаешь, ты являешься примером для других, особенно для детей. 

Это была серьезная атака на французов, особенно на французов, которые имеют африканское происхождение и семью", - сказал Льорис.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси выпустил официальное заявление относительно поведения Энцо Фернандеса, который был замешан в скандале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция аргентина

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