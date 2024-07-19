Бавария согласовала личный контракт с одним из лучших игроков прошлого сезона Бундеслиги

Мюнхенская Бавария приблизилась к трансферу Хави Симонса.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, «красные» согласовали условия личного контракта с нидерландским полузащитником. Детали пока неизвестны.

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Переговоры по переходу, впрочем, пока не находятся на финальной стадии из-за сложной структуры перехода. Бавария хочет оформить аренду с обязательным выкупом.

В прошлом сезоне Хави выступал за РБ Лейпциг, забив 10 мячей и отдав 13 ассистов за 43 матча во всех турнирах. Права на 21-летнего игрока принадлежат ПСЖ.

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