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Бавария согласовала личный контракт с одним из лучших игроков прошлого сезона Бундеслиги

Мюнхенцы хотят арендовать с обязательным правом выкупа Хави Симонса.
Сегодня, 13:05
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Мюнхенская Бавария приблизилась к трансферу Хави Симонса.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, «красные» согласовали условия личного контракта с нидерландским полузащитником. Детали пока неизвестны.

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Переговоры по переходу, впрочем, пока не находятся на финальной стадии из-за сложной структуры перехода. Бавария хочет оформить аренду с обязательным выкупом.

В прошлом сезоне Хави выступал за РБ Лейпциг, забив 10 мячей и отдав 13 ассистов за 43 матча во всех турнирах. Права на 21-летнего игрока принадлежат ПСЖ.

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