Одноклубник Миколенко стал игроком другого английского клуба

Астон Вилла объявила о подписании Амаду Онана.

Напомним, что хавбек сборной Бельгии в течение долго времени был целью Барселоны, Арсенала и многих других европейских грандов.

Но в итоге их всех опередил бирмингемский клуб, который без проблем согласился выплатить требуемые 50 млн евро.

Амаду Онана подписал контракт с Астон Виллой до 2029 года, вероятней всего, хавбек станет прямой заменой ушедшему Дугласу Луису.

Ранее также сообщалось, кем Сити планирует заменить Эдерсона.

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