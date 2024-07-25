Барселона не может выкупить Канселу, за ситуацией следят другие клубы

У каталонцев не хватает денег на защитника.

Барселона хотела бы сохранить Жоау Канселу, но не может выделить на него достаточную сумму, пишет Mundo Deportivo.

Манчестер Сити также хочет продать португальца, но требует за него 30 млн евро, которые каталонцы не могут себе позволить.

К тому же у Канселу немалая личка, которую, опять-таки, Барселона не может себе позволить в текущих условиях. Тем не менее, между сторонами продолжаются переговоры.

Очевидная неплатежеспособность испанского клуба привела к тому, что за ситуацией начинают следить остальные. Так подписание Канселу рассматривает ряд саудовских клубов.

Агент игрока Жорже Мендеш и вовсе уже начал вести переговоры с Интером и Ювентусом касательно возможного траснфера португальца.

Ранее также сообщалось, что Реал хочет вернуть игрока из Саудовской Аравии.

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