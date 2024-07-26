Бенфика Трубина и Брентфорд Ярмолюка сыграли вничью в спарринге
Лиссабонская Бенфика принимала на своем поле в товарищеском матче Брентфорд.
Команды не определили победителя в спарринге, завершив противостояние ничейным результатом 1:1.
Соперники обменялись голами еще в первом тайме. На девятой минуте Бриан Мбемо вывел Брентфорд вперед, перехватив мяч после неудачного паса голкиперу, а на 24-й минуте Вангелис Павлидис счет сравнял, замкнув на ближней стойке прострел в штрафную.
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Участие в матче с обеих сторон приняли и украинцы: Анатолий Трубин защищал ворота Бенфики на протядении всего поединка, а Егор Ярмолюк отыграл первый тайм за Брентфорд и был заменен в перерыве.
Бенфика - Брентфорд 1:1
Голы: Павлидис, 24 - Мбемо, 9
Ранее сообщалось, что Челси без Мудрика в спарринге не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного.
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