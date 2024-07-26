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Бенфика Трубина и Брентфорд Ярмолюка сыграли вничью в спарринге

Португальская и английская команды обменялись голами в первом тайме.
Сегодня, 07:58
Бенфика и Брентфорд разошлись миром / Getty Images
Бенфика и Брентфорд разошлись миром / Getty Images

Лиссабонская Бенфика принимала на своем поле в товарищеском матче Брентфорд.

Команды не определили победителя в спарринге, завершив противостояние ничейным результатом 1:1.

Соперники обменялись голами еще в первом тайме. На девятой минуте Бриан Мбемо вывел Брентфорд вперед, перехватив мяч после неудачного паса голкиперу, а на 24-й минуте Вангелис Павлидис счет сравнял, замкнув на ближней стойке прострел в штрафную.

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Участие в матче с обеих сторон приняли и украинцы: Анатолий Трубин защищал ворота Бенфики на протядении всего поединка, а Егор Ярмолюк отыграл первый тайм за Брентфорд и был заменен в перерыве.

Источник: Getty Images

Бенфика - Брентфорд 1:1

Голы: Павлидис, 24 - Мбемо, 9

Ранее сообщалось, что Челси без Мудрика в спарринге не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика брентфорд Анатолий Трубин ЕГОР ЯРМОЛЮК

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