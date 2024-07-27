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Немецкий топ-клуб подпишет экс-одноклубника Довбика и Цыганкова

Ян Коуту станет игроком Боруссии Дортмунд.
Сегодня, 17:46
Ян Коуту / Getty Images
Ян Коуту / Getty Images

Боруссия Дортмунд усилит свою защитную линию уже в ближайшее время.

Как сообщает Фабрицио Романо, "шмели" подпишут Яна Коуту из Ман Сити. Сумма трансфера составит примерно 25 млн евро.

Ян принял контрактное предложение от немецкого топ-клуба. Его условия остаются неизвестными.

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Соглашение находится на финальной стадии согласования. Клубам нужно прийти к согласию относительно последних деталей трансфера.

В прошлых двух сезонах Коуту выступал на правах аренды за Жирону. За каталонцев на его счету 3 гола и 12 ассистов в 65 матчах во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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