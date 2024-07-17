Легенда Боруссии Дортмунд перейдет в клуб МЛС

Легенда дортмундской Боруссии Марко Ройс определился со своим следующим карьерным шагом.

Как сообщает Фабрицио Романо, немецкий полузащитник станет игроком Лос-Анджелес Гэлэкси. Переход состоится на правах свободного агента.

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Клубу еще нужно согласовать некоторые детали с игроком и его представителями но все стороны уверены, что сделку удастся закрыть.

Детали личного контракта Ройса с американским клубом остаются неизвестными.

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