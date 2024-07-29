Яремчук прибыл в Грецию для завершения перехода в Олимпиакос

Нападающий Брюгге и сборной Украины Роман Яремчук прибыл в Грецию, где в ближайшее время должен пополнить состав Олимпиакоса.

Об этом сообщает журналист Никос Котсис.

Сегодня 28-летний футболист пройдет медицинское обследование перед переходом в стан действующего победителя Лиги конференций.

Читай также: Яремчук вместе с женой трогательно поздравили сына с Днем рождения

Со своим новым клубом украинский форвард подпишет контракт на четыре года.

Напомним, что минувший сезон Яремчук провел в аренде в Валенсии. За испанскую команду украинец провел во всех турнирах 29 матчей, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, сколько Олимпиакос заплатит за переход Яремчука.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!