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Яремчук прибыл в Грецию для завершения перехода в Олимпиакос

Форвард сборной Украины пройдет медобследование и подпишет контракт.
Сегодня, 11:22
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий Брюгге и сборной Украины Роман Яремчук прибыл в Грецию, где в ближайшее время должен пополнить состав Олимпиакоса.

Об этом сообщает журналист Никос Котсис.

Сегодня 28-летний футболист пройдет медицинское обследование перед переходом в стан действующего победителя Лиги конференций.

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Со своим новым клубом украинский форвард подпишет контракт на четыре года.

Напомним, что минувший сезон Яремчук провел в аренде в Валенсии. За испанскую команду украинец провел во всех турнирах 29 матчей, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, сколько Олимпиакос заплатит за переход Яремчука.

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