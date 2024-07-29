Яремчук прибыл в Грецию для завершения перехода в Олимпиакос
Нападающий Брюгге и сборной Украины Роман Яремчук прибыл в Грецию, где в ближайшее время должен пополнить состав Олимпиакоса.
Об этом сообщает журналист Никос Котсис.
Сегодня 28-летний футболист пройдет медицинское обследование перед переходом в стан действующего победителя Лиги конференций.
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Со своим новым клубом украинский форвард подпишет контракт на четыре года.
Напомним, что минувший сезон Яремчук провел в аренде в Валенсии. За испанскую команду украинец провел во всех турнирах 29 матчей, в которых забил четыре гола.
Ранее сообщалось, сколько Олимпиакос заплатит за переход Яремчука.
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