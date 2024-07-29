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Арсенал объявил о переходе Калафиори

Защитной сборной Италии присоединился к команде Александра Зинченко.
Сегодня, 19:35
Риккардо Калафиори / ФК Арсенал
Риккардо Калафиори / ФК Арсенал

Арсенал на своем официальном сайте объявил о трансфере Риккардо Калафиори.

Переход 22-летнего защитника Болоньи обошелся лондонскому клубу в 45 миллионов евро. С итальянцем был подписан пятилетний контракт. В новой команде Калафиори будет выступать под 33-м номером.

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"Мы приветствуем Риккардо и его семью в Арсенале. Он отличный игрок, который дает нам огромную силу для усиления нашей защиты", - заявил главный тренер "канониров" Микель Артета.

"Риккардо — сильная личность, обладающий особыми навыками, которые сделают нас сильнее в борьбе за крупные трофеи. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним, интегрировать его в состав и поддерживать его в ближайшие годы".

Риккардо Калафиори - воспитанник Ромы. В составе "джаллоросси" он провел 18 матчей (1 гол, 3 ассиста).

После полугодичной аренды в Дженоа летом 2022 года его приобрел Базель за 2,6 миллиона. Спустя год он перешел в Болонью за 4 миллиона. При этом 50% прав на футболиста осталосись за швейцарским клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья Арсенал Лондон риккардо калафиори

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