Челси пытается подписать еще одного голкипера, на этот раз "нового Куртуа"

Майк Пендерс из Генка считается вкладом в будущее клуба.

Лондонский Челси ведет переговоры о покупке очередного голкипера, пишет Саша Тавольери.

Журналист утверждает, что "синие" намерены выкупить Майка Пендерса у Генка, которого называют новым Куртуа.

Бельгийский клуб полностью открыт для трансфера футболиста, а также не против обратной аренды, чтобы Майк получал стабильный игровой опыт.

При этом, отметим, Пендерс провел всего один матч за взрослую команду и оценивается Трансфермарктом в 1 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси намерен подписать кипера из Ла Лиги.

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