iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси пытается подписать еще одного голкипера, на этот раз "нового Куртуа"

Майк Пендерс из Генка считается вкладом в будущее клуба.
Вчера, 22:25
Майк Пендерс / Getty Images
Майк Пендерс / Getty Images

Лондонский Челси ведет переговоры о покупке очередного голкипера, пишет Саша Тавольери.

Журналист утверждает, что "синие" намерены выкупить Майка Пендерса у Генка, которого называют новым Куртуа.

Бельгийский клуб полностью открыт для трансфера футболиста, а также не против обратной аренды, чтобы Майк получал стабильный игровой опыт.

При этом, отметим, Пендерс провел всего один матч за взрослую команду и оценивается Трансфермарктом в 1 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси намерен подписать кипера из Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Челси вместе с Мудриком в составе проиграло шотландскому гранду в товарищеской встрече Челси вместе с Мудриком в составе проиграло шотландскому гранду в товарищеской встрече
Челси усилит позицию вратаря игроком из середняка Ла Лиги Челси усилит позицию вратаря игроком из середняка Ла Лиги
Челси без Мудрика не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного Челси без Мудрика не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного
Челси сделал Вильярреалу первое предложение по вратарю Челси сделал Вильярреалу первое предложение по вратарю
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Финал Евро U-19
просмотров

Последние новости

Европа00:57
В Норвегии могут отменить ВАР, начиная со следующего сезона
Европа00:36
Боруссия и Манчестер Сити ведут переговоры по трансферу бразильского защитника
Олимпийские игры00:18
Олимпиада-2024: расписание выступлений украинцев. День 4-й
Теннис00:11
Теннис на Олимпиаде-2024: Костюк, Ястремская и Киченок победили в парном разряде, Свитолина обыграла Пегулу
Европа00:06
Арсенал может подписать звезду Баварии свободным агентом
Вчера, 23:53
Олимпийские игры23:53
Олимпиада-2024 в Париже: Япония остается лидером медального зачета, Украина завоевала первую награду
Олимпийские виды23:28
"Для меня золотая": Харлан поделилась эмоциями после бронзовой медали на Олимпиаде
Олимпийские игры23:15
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Формула 122:58
Решение принято: Ред Булл не будет менять Переса по ходу сезона
Олимпийские игры22:46
Харлан – первая после Клочковой представительница Украины с пятью олимпийскими медалями
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK