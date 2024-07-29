Челси пытается подписать еще одного голкипера, на этот раз "нового Куртуа"
Майк Пендерс из Генка считается вкладом в будущее клуба.
Лондонский Челси ведет переговоры о покупке очередного голкипера, пишет Саша Тавольери.
Журналист утверждает, что "синие" намерены выкупить Майка Пендерса у Генка, которого называют новым Куртуа.
Бельгийский клуб полностью открыт для трансфера футболиста, а также не против обратной аренды, чтобы Майк получал стабильный игровой опыт.
При этом, отметим, Пендерс провел всего один матч за взрослую команду и оценивается Трансфермарктом в 1 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Челси намерен подписать кипера из Ла Лиги.
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