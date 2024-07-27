Челси усилит позицию вратаря игроком из середняка Ла Лиги

Лондонский Челси подпишет нового голкипера в ближайшие дни.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" достигли соглашения о трансфере Филипа Йоргенсена из Вильярреала. Сумма трансфера составит 24.5 млн евро.

Датчанин подпишет долгосрочный контракт, детали которого пока остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Йоргенсен провел 38 матчей в Ла Лиге, пропустив 66 голов и 6 раз оставив ворота «сухими».

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