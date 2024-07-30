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Мареска - о Фернандесе: Он уже извинился 4 или 5 раз

Ситуация в клубе нормализовалась.
Сегодня, 21:57
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал возвращения Энцо Фернандеса.

Напомним, аргентинец вернулся в расположение клуба и принес извинения партнерам, после чего его допустили к тренировкам и конфликт был исчерпан.

Главный тренер Челси заверил, что ситуация в клубе абсолютно нормальная, ведь все знают, что Энцо - хороший парень.

"Честно говоря, мы все чувствуем себя очень комфортно. Энцо вернулся, он пообщался со всеми нами, чтобы уточнить, что не имеет плохих намерений. Ребята приняли это. С прошлого вечера все было как раньше: они были вместе, все смеялись - нормальная ситуация.

Энцо встретился с несколькими товарищами по команде, Уэсли также присутствовал. Они разговаривали между собой. Это нормально, иногда первая реакция плохая. Они знают Энцо лучше меня, и они знают, что он хороший парень. Больше нечего добавить. Мы все совершаем ошибки.

Энцо извинился уже четыре или пять раз. Со вчерашней тренировки вчера вечером ситуация абсолютно нормальная. Это то, чего я ожидал. Злых намерений не было. Все они хорошие люди, но все мы иногда можем ошибаться", - цитирует Мареску Goal.

Ранее также сообщалось, что Челси поборется за форварда из Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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