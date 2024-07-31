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Саудовский клуб нашел альтернативу Эдерсону

Предраг Райкович может перейти в Аль-Иттихад.
Сегодня, 17:12

Саудовский Аль-Иттихад нашел альтернативу Эдерсону.

Как сообщает Фабрицио Романо, на фоне неопределенности с возможным переходом бразильца в саудовский гранд, они обратили внимание на голкипера сборной Сербии и Мальорки Предрага Райковича.

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Эта сделка уже близка к своему завершению, стороны продвигаются к достижению договоренности, однако детали остаются неизвестными.

Также не исключается, что от идеи подписания Эдерсона Аль-Иттихад не откажется даже несмотря на подписание Райковича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдерсон

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