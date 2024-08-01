Боруссия Дортмунд приобрела опытного игрока сборной Германии
Паскаль Гросс стал игроком "шмелей".
Боруссия Дортмунд усилила линию полузащиты опытным игроком.
Как сообщает пресс-служба клуба, в стан "шмелей" присоединился Паскаль Гросс. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 7 млн евро.
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Контракт с игроком подписан на два года. Финансовые детали сделки с Паскалем остаются неизвестными.
В прошлом сезоне Гросс выступал за Брайтон, забив 5 голов и отдав 13 ассистов в 47 матчах.
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