Боруссия Дортмунд приобрела опытного игрока сборной Германии

Боруссия Дортмунд усилила линию полузащиты опытным игроком.

Как сообщает пресс-служба клуба, в стан "шмелей" присоединился Паскаль Гросс. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 7 млн евро.

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Контракт с игроком подписан на два года. Финансовые детали сделки с Паскалем остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Гросс выступал за Брайтон, забив 5 голов и отдав 13 ассистов в 47 матчах.

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