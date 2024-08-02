Ибрагимович: Уровень в Европе намного выше, но МЛС становится лучше

Златан Ибрагимович заявил, что МЛС развивается в правильном направлении.

Экс-форвард, который успел поиграть в американской лиге, заявил, что уровень там ниже европейского, но лига уверенно развивается.

"Лига развивается в правильном направлении, но она растет медленно, потому что в ней слишком много правил.

Но если говорить об игре, о качестве футболистов и о личностях, то МЛС растет и становится все лучше и лучше. К тому же в 2026 году состоится чемпионат мира, который будет важен для страны и лиги.

Уровень в Европе намного выше, но МЛС становится лучше. Нужно повышать уровень за счет фундамента, а не просто приглашать больших звезд. Они не будущее, они – настоящее", - цитирует Ибрагимовича ESPN.

Ранее также форвард Барселоны высказался о работе Хави.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!