Кроос запустил свою медиалигу, в которой примут участие бывшие и нынешние звезды Бундеслиги

Это уже вторая медиалига в Германии.

Экс-хавбек Реала Тони Кроос запустил в родной Германии собственную медиалигу, пишет Marca.

Она получила название The Icon League, а по своему формату она напоминает Кингс Лигу Жерара Пике.

Команды будут играть 5 на 5 на поле 45 метров в длину и 22 – в ширину. Вдоль поля будут установлены бортики, поэтому аутов не будет. Это сделано для повышение динамичности.

На турнире сыграют 14 команд, руководить которыми будут хавбек Байера Роберт Андрих, защитник Баварии Альфонсо Дэвис, защитники Реала Антони Рюдигер и Давид Алаба, а также другие звезды.

Первый матч состоится уже 1 сентября в Кельне на арене, вмещающий 18 тысяч зрителей.

Отметим, что в Германии уже есть медиалига Baller League, которую основали Матс Хуммельс и Лукаш Подольски.

Ранее также Артем Довбик дебютировал за Рому.

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