Куртуа оценил перспективы Лунина в Реале

Мадридский Реал продолжает активно готовиться к новому сезону – мадридцы отправились на турне в США, где проводят ряд контрольных встреч.

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Основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа рассказал о конкуренции с украинским голкипером команды Андреем Луниным, дав совет футболисту сборной Украины:

Каждый должен выбирать то, что лучше для него. Не мне за него решать. В прошлом сезоне он много играл, и хочет продолжать играть. Каждый должен решать сам за себя.

Я выбрал свой путь много лет назад, и он должен выбрать то, что будет лучше для его карьеры. Он прекрасный голкипер и заслуживает лучшего" - цитирует Куртуа официальный сайт королевского клуба.

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне подопечные Карло Анчелотти проведут 14 августа. Реал сойдется с Аталантой в борьбе за Суперкубок УЕФА.

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