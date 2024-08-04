Куртуа оценил перспективы Лунина в Реале
Мадридский Реал продолжает активно готовиться к новому сезону – мадридцы отправились на турне в США, где проводят ряд контрольных встреч.
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Основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа рассказал о конкуренции с украинским голкипером команды Андреем Луниным, дав совет футболисту сборной Украины:
Каждый должен выбирать то, что лучше для него. Не мне за него решать. В прошлом сезоне он много играл, и хочет продолжать играть. Каждый должен решать сам за себя.
Я выбрал свой путь много лет назад, и он должен выбрать то, что будет лучше для его карьеры. Он прекрасный голкипер и заслуживает лучшего" - цитирует Куртуа официальный сайт королевского клуба.
Напомним, первый официальный матч в новом сезоне подопечные Карло Анчелотти проведут 14 августа. Реал сойдется с Аталантой в борьбе за Суперкубок УЕФА.
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