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Барселона определилась с альтернативой Нико Уильямсу

Федерико Кьеза может стать игроком каталонцев.
Сегодня, 17:59
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Барселона определилась с альтернативой Нико Уильямсу, которого, скорее всего, не удастся подписать этим летом.

Как сообщает издание Sport, агент Федерико Кьезы предложил игрока каталонцам, и они серьезно рассматривают его приобретение. Сделка может обойтись в 20 млн евро.

В услугах игрока также заинтересованы Рома, Наполи, Тоттенхэм и Челси, но ни одна из команд пока не планирует делать предложение.

Напомним, ранее сообщалось, что Кьеза вместе с рядом других игроков не входит в планы Ювентуса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Федерико Кьеза Нико Вильямс

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