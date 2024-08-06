Барселона определилась с альтернативой Нико Уильямсу, которого, скорее всего, не удастся подписать этим летом.

Как сообщает издание Sport, агент Федерико Кьезы предложил игрока каталонцам, и они серьезно рассматривают его приобретение. Сделка может обойтись в 20 млн евро.

В услугах игрока также заинтересованы Рома, Наполи, Тоттенхэм и Челси, но ни одна из команд пока не планирует делать предложение.

Напомним, ранее сообщалось, что Кьеза вместе с рядом других игроков не входит в планы Ювентуса.

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