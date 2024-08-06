Не Италия, но Англия: Хуммельс провел переговоры с клубом АПЛ

Немецкий защитник может впервые в своей карьере поиграть на Туманном Альбионе.

Матс Хуммельс может продолжить свою карьеру в Английской Премьер-лиге.

Как сообщает Sky Sports, в 35-летнем центрбеке заинтересован Брайтон, который уже вышел на связь с немецким футболистом.

Новый главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер является поклонником Хуммельса и хочет пополнить свою команду опытным игроком.

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По информации источника, за игроком, который продолжает оставаться свободным агентом, также следит Вест Хэм.

Напомним, что днем ранее стало известно о решении Болоньи отказаться от возможности подписать Матса Хуммельса, который слишком долго думал над предложением итальянцев.

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