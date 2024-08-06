Анчелотти высказался о матче Суперкубка УЕФА против Аталанты

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти высказался об игре с Аталантой в рамках Суперкубка УЕФА.

По словам итальянского специалиста, поединок против бергамасков должен быть тяжелым, поскольку, для обеих команд это только начало сезона.

"Матч против Аталанты как всегда получится тяжелым, ведь это начало сезона. Но мы подходим к нему с уверенностью, понимая, какое испытание нас ждет. Считаю, что Аталанта заслужила право участвовать в этом матче, поскольку она провела великолепный сезон в Лиге Европы, где обыгрывала топовые команды, такие как Ливерпуль. И они легко побеждали, даже в финале. Поэтому мы очень уважаем эту команду, но надеемся показать свою лучшую игру.

Не думаю, что кто-то ожидал, что Аталанта так уверенно обыграет Байер в финале. Как я уже сказал, у Аталанты был отличный сезон. Это очень опасная и особенная команда, которая играет в уникальной манере. Байер не смог показать свою привычную игру, потому что игроки Аталанты не позволили ему этого сделать.

Мы с Джан-Пьеро Гасперини друзья и прекрасно ладим. Мы познакомились еще в Ювентусе. Аталанта стабильно играет в Европе благодаря Гасперини, после его прихода дела у них хорошо пошли и в Серии А. Эта команда вырастила хороших и важных игроков. Он проделал потрясающую работу и продолжает добиваться успеха."

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Также Анчелотти поделился мыслями о том, что даст "сливочным" переход Мбаппе.

"Прежде всего, он добавит команде свои качества, а также хладнокровие, отношение и преданность делу. Ему придется адаптироваться, как и всем до него. Мы очень рады, что он здесь, потому что имеет отличные качества, и я уверен, что с его характером он очень быстро адаптируется. Все в Реале очень рады, что он пришел к нам: болельщики, клуб, игроки, тренер. Мы все очень рады, что он здесь. Уверены, что он очень хорошо покажет себя".

Наконец Карло рассказал, как ему работать с молодыми талантами вроде Арды Гюлера или Эндрика.

"Работа с Ардой Гюлером и Эндриком? Мне нравится работать с ними, потому что они учатся очень быстро. Они слушают наши предложения и инструкции, хотят расти и совершенствоваться.

При этом забавно, что о Винисиусе, Родриго, Беллингеме и Камавинге больше не говорят как о молодых игроках. У нас молодая команда с большим будущим. Все будет зависеть от них и от их способности сплотиться, объединиться и создать отличную команду. Потому что, в конце концов, побеждает всегда команда", - приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Отметим, что матч Реал - Аталанта состоится 14 августа.

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