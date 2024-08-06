Многомиллионный новичок МЮ высказался о травме, полученной после трансфера
Центральный защитник Манчестер Юнайтед Лени Йоро высказался о травме, которая была получена вскоре после его перехода в клуб.
По словам французского вундеркинда, он рассчитывал, что ему удастся лучше начать свой период в стане манкунианцев
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"Не такое начало, которое я хотел, но это и есть футбол.
Операция прошла прекрасно. Спасибо за большое количество сообщений со словами поддержки.
Сейчас надо сфокусироваться на реабилитации и быть терпеливым. Скоро увидимся - я стану сильнее", - написал в своем твиттере Йоро.
Лени получил перелом плюсневой кости. Он будет вне игры минимум три месяца.
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