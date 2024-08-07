Чемпион Нидерландов хочет выкупить экс-игрока Шахтера

Нидерландский ПСВ хочет вернуть в Эредивизию Давида Нереса, утверждает SAPO Desporto.

Напомним, что бразилец уже играл в чемпионате Нидерландов в составе Аякса, где был одной из главных звезд. Оттуда его выкупил Шахтер, однако из-за войны вингер не сыграл ни одного матча.

В 2022 году Нерес отправился в Бенфику, а теперь снова может сменить клубную прописку.

ПСВ готов выкупить 27-летнего игрока, который оценивается в 25 млн евро, однако также на Нереса претендует Наполи.

Агент бразильца уже отправился в Италию, чтобы провести с неаполитанцами конкретные переговоры.

Ранее также сообщалось, что защитник Зари отправился в турецкий чемпионат.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!