Чемпион Нидерландов хочет выкупить экс-игрока Шахтера
Также Давид Нерес интересен Наполи.
Нидерландский ПСВ хочет вернуть в Эредивизию Давида Нереса, утверждает SAPO Desporto.
Напомним, что бразилец уже играл в чемпионате Нидерландов в составе Аякса, где был одной из главных звезд. Оттуда его выкупил Шахтер, однако из-за войны вингер не сыграл ни одного матча.
В 2022 году Нерес отправился в Бенфику, а теперь снова может сменить клубную прописку.
ПСВ готов выкупить 27-летнего игрока, который оценивается в 25 млн евро, однако также на Нереса претендует Наполи.
Агент бразильца уже отправился в Италию, чтобы провести с неаполитанцами конкретные переговоры.
Ранее также сообщалось, что защитник Зари отправился в турецкий чемпионат.
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