Рамос эмоционально отреагировал на завершение карьеры Пепе: Настоящий воин

Легендарный защитник сборной Португалии Пепе официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

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Испанский защитник Серхио Рамос, который был одноклубником Пепе в мадридском Реале, эмоционально прокомментировал завершение карьеры португальского защитника:

"Настоящий воин. Мы провели вместе много матчей, побед и трофеев. Было приятно играть рядом с тобой, брат. Таких, как ты, мало. Наслаждайся этим новым этапом своей жизни. Желаю тебе всего наилучшего, друг", - написал Рамос в своем Instagram.

Напомним, Рамос и Пепе играли вместе в составе мадридского Реала в течение девяти сезонов. Также Пепе играл за Порту и турецкий Бешикташ.

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