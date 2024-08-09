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Рамос эмоционально отреагировал на завершение карьеры Пепе: Настоящий воин

Рамос и Пепе долгое время играли вместе.
Сегодня, 09:01
Серхио Рамос и Пепе / Getty Images
Серхио Рамос и Пепе / Getty Images

Легендарный защитник сборной Португалии Пепе официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

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Испанский защитник Серхио Рамос, который был одноклубником Пепе в мадридском Реале, эмоционально прокомментировал завершение карьеры португальского защитника:

"Настоящий воин. Мы провели вместе много матчей, побед и трофеев. Было приятно играть рядом с тобой, брат. Таких, как ты, мало. Наслаждайся этим новым этапом своей жизни. Желаю тебе всего наилучшего, друг", - написал Рамос в своем Instagram.

Напомним, Рамос и Пепе играли вместе в составе мадридского Реала в течение девяти сезонов. Также Пепе играл за Порту и турецкий Бешикташ.

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