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Скандальный вингер МЮ прокомментировал обвинения в насилии, с которыми столкнулся в прошлом году

Антони отметил, что это имело большое влияние на его игру на поле.
Сегодня, 15:31
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Антони высказался об обвинениях в домашнем насилии, которые были выдвинуты в его сторону в прошлом году.

По словам бразильца, то, что его бывшая выступила с подобными заявлениями повлияло на его результаты на поле.

"Безусловно. Многое произошло за этот год в моей личной жизни. Нравится нам это или нет, но все, через что я прошел, имело влияние на меня на футбольном поле. Это было очень тяжело для меня и всей моей семьи, но я многому научился. Я вырос и повзрослел.

Я считаю, что я многому научился в этих испытаниях. Я учусь из всего, через что мне приходится проходить, и знаю, что все возможно, когда ты упорно стремишься достичь того, чего хочешь. Я оставил прошлое позади, то, через что я прошел в прошлом сезоне".

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В то же время футболист отметил, что и хорошие моменты в течение кампании-2023/24 были.

"Выиграть трофей в футболке Манчестер Юнайтед - это очень важно. Я повзрослел и вырос, пройдя через все. Это сделает меня сильнее в новом сезоне. Я гораздо более сфокусирован и готов достичь больших успехов", - сказал Антони.

Отметим, что Габриэлла Каваллин обвинила бразильского исполнителя в насилии в июне прошлого года. После этого его отстранили от тренировок со взрослой командой, и вернулся он только в конце сентября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони

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