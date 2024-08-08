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Лидер Манчестер Юнайтед рассказал, каким он видит идеального игрока

Харри Магуайр выделил своих одноклубников и соотечественников.
Сегодня, 11:09
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Часто звезд мирового футбола просят составить разного рода символические сборные или собрать своего идеального футболиста.

В этом плане не прошли мимо и лидера обороны и раздевалки Манчестер Юнайтед Харри Магуайра.

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Английский защитник назвал имена восьми футболистов (включая себя), из которых он составил идеального, по его-мнению футболиста.

Там оказались его партнеры как по Манчестер Юнайтед, так и по сборной Англии, которая недавно без 31-летнего центрбека уступила Испании (1:2) в финале Евро-2024.

Стоит отметить, что, вероятно, Харри Магуайр начнет новый сезон в качестве основного защитника после того, как серьезную травму получил многомиллионный новичок Манчестер Юнайтед Лени Йоро, которого уже прооперировали.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед харри магуайр

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