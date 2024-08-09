iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Боруссия Дортмунд нашла замену лидеру атаки

"Шмели" значительно омолодят позицию центрфорварда.
Сегодня, 18:37
Максимилиан Бейер
Максимилиан Бейер

Дортмундская Боруссия нашла замену Никласу Фюллькругу, который перебрался в Вест Хэм.

Как сообщает журналист Патрик Бергер, "шмели" согласовали персональный контракт с Максимилианом Беером. Футболист согласился подписать соглашение до 2029 года, финансовые детали неизвестны.

Читай также: Боруссия Дортмунд приобрела опытного игрока сборной Германии

Сейчас Байер ожидает завершения переговоров между Хоффенхаймом и Боруссией. Своему нынешнему клубу он дал понять, что хочет уйти.

В прошлом сезоне Максимилиан провел 35 матчей, забив 16 голов и отдав 3 ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Боруссия в срочном порядке ищет замену Фюллькругу Боруссия в срочном порядке ищет замену Фюллькругу
Форвард Боруссии Д перейдет в Марсель Форвард Боруссии Д перейдет в Марсель
Боруссия Дортмунд приобрела опытного игрока сборной Германии Боруссия Дортмунд приобрела опытного игрока сборной Германии
Боруссия Дортмунд договорилась о подписании защитника сборной Бразилии Боруссия Дортмунд договорилась о подписании защитника сборной Бразилии
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: финал на Олимпиаде, Левый Берег - Ворскла, Динамо - Верес
просмотров

Последние новости

Украина21:59
Шовковский - о победе над Вересом: Еще в первом тайме должны были забивать 5
Формула 121:49
Апелляция по делу о неправомерном поведении руководителя Ред Булл отклонена
21:46
Испания не без проблем победила Францию в финале Олимпиады
Олимпийские игры21:29
Брейкинг на Олимпиаде-2024: Екатерина "Kate" Павленко вылетела в четвертьфинале от первой сеянной
Олимпийские игры20:59
Борьба на Олимпиаде-2024: Коляденко прошла в финал, Хоцяновский разгромно проиграл, но имеет шансы на "бронзу"
Европа20:49
Искусственный интеллект пьян? ChatGPT представил символическую сборную АПЛ всех времен
Олимпийские игры20:12
Пятиборье на Олимпиаде-2024: Товкай и Чекан не смогли пробиться в финал
Украина20:09
УПЛ: Левый Берег разгромно проиграл Ворскле, Динамо победило Верес
Украина20:04
Результативная ошибка Нещерета не помешала Динамо обыграть Верес
Европа19:59
Клуб АПЛ побьет свой трансферный рекорд ради одноклубника Забарного
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK