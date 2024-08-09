Боруссия Дортмунд нашла замену лидеру атаки

Дортмундская Боруссия нашла замену Никласу Фюллькругу, который перебрался в Вест Хэм.

Как сообщает журналист Патрик Бергер, "шмели" согласовали персональный контракт с Максимилианом Беером. Футболист согласился подписать соглашение до 2029 года, финансовые детали неизвестны.

Читай также: Боруссия Дортмунд приобрела опытного игрока сборной Германии

Сейчас Байер ожидает завершения переговоров между Хоффенхаймом и Боруссией. Своему нынешнему клубу он дал понять, что хочет уйти.

В прошлом сезоне Максимилиан провел 35 матчей, забив 16 голов и отдав 3 ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!