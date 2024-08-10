Борнмут Забарного в "голевой перестрелке" победил Жирону Цыганкова

Илья Забарный в борьбе против Кристиана Стуани / Getty Images

В рамках предсезонной подготовки Борнмут Ильи Забарного встретился с Жироной Виктора Цыганкова.

Матч был насыщенным на голы. "Вишни" открыли счет уже на 6-ой минуте благодаря голу Джастина Клюйверта, но до перерыва ему ответил Кристиан Стуани.

После начала второго тайма Марк Рока вывел каталонцев вперед, но в концовке Луис Синистерра и Джеббисон вырвали победу для Борнмута.

Илья Забарный сыграл в этом матче все 90 минут, а вот Виктор Цыганков не играл из-за болезни.

Борнмут - Жирона 3:2

Голы: Клюйверт, 6 (пен.), Синистерра, 72, Джеббисон, 80 - Стуани, 35, Рока, 50

Борнмут: Траверс (Деннис, 76) - Смит (Гилл, 76), Забарный, Сенеси (Гейсен, 42), Керкез (Ааронс, 66) - Кристи (Февр, 76), Биллинг (Тавернье, 46) - Скотт (Кук, 76), Клюйверт (Уаттара, 66), Синистерра (Энтони, 76) - Семеньо (Джеббисон, 76)

Жирона: Х. Карлос - Мартинес (Клуа, 59), Хуанпе, Ромеу (Ким, 72), Яакобишвили - Уренья (Рока, 46), Шайра, Альмена, Солис (Мартин, 59), Мисегуй - Стуани

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!